LIVE Sinner-De Minaur 3-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: ritmi altissimi nel primo set! (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Lungo il rovescio lungolinea di de Minaur. 15-0 Servizio e diritto vincente di Sinner. 3-4 Servizio e diritto a sventaglio del classe ’99 che resta avanti. AD-40 Scappa via il lob di Sinner dopo il diritto in controtempo dell’avversario. 40-40 Servizio e diritto diagonale dell’Australiano. 30-40 PRIMA PALLA BREAK PER Sinner! Scappa via il diritto lungolinea dell’aussie. 30-30 Serve&volley sanguinoso sulla seconda di de Minaur e volée di rovescio lunga. 30-15 Bravissimo Sinner a variare da fondocampo con il rovescio e indurre l’avversario a rincorrere, con il recupero che si spegne sul nastro. 30-0 Gran passante di rovescio di de Minaur dopo il primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Lungo il rovescio lungolinea di de. 15-0 Servizio e diritto vincente di. 3-4 Servizio e diritto a sventaglio del classe ’99 che resta avanti. AD-40 Scappa via il lob didopo il diritto in controtempo dell’avversario. 40-40 Servizio e diritto diagonale dell’o. 30-40 PRIMA PALLA BREAK PER! Scappa via il diritto lungolinea dell’aussie. 30-30 Serve&volley sanguinoso sulla seconda di dee volée di rovescio lunga. 30-15 Bravissimoa variare da fondocampo con il rovescio e indurre l’avversario a rincorrere, con il recupero che si spegne sul nastro. 30-0 Gran passante di rovescio di dedopo il...

Advertising

GiusvaPulejo : RT @angelomangiante: Forza #Sinner ora. Live @Eurosport - zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 1-1 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - angelomangiante : Forza #Sinner ora. Live @Eurosport - zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 0-0 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - sportface2016 : LIVE – #Sinner-#DeMinaur, ottavi di finale #AustralianOpen2022: RISULTATO in DIRETTA #AusOpen -