L’irresistibile e inspiegabile successo di problematico | differenziale e labiale

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Beati i tempi in cui eravamo assillati dai problemi: oggi siamo vessati dalle problematiche. Nello slittamento semantico verso forme vieppiù evanescenti di astrazione,di questa parola – attestata per la prima volta, con valore di sostantivo, nel 1950 – è un caso esemplare. Il Grande dizionario italiano dell’uso di Tullio De Mauro la definisce come «l’insieme dei problemi relativi a una determinata questione: problematica sindacale, le problematiche della società contemporanea» o anche «la particolare impostazione dei problemi che è propria di una disciplina, di un movimento, di un pensatore, ecc.: la problematica filosofica, kantiana, strutturalista». Accade tuttavia che a partire dal linguaggio tecnico-burocratico, e a cascata in quello di chi crede di darsi un tono elevato prendendo le distanze dal parlare ordinario, ...