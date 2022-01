L'Inter studia le mosse in attacco e ripensa al jolly Salcedo: si valutano due strade (Di lunedì 24 gennaio 2022) I nerazzurri pensano al ritorno alla base del giovane attaccante o di 'usarlo' per arrivare a Caicedo. Leggi su 90min (Di lunedì 24 gennaio 2022) I nerazzurri pensano al ritorno alla base del giovane attaccante o di 'usarlo' per arrivare a Caicedo.

Advertising

Pliis3 : @CampiMinati Mani d'Ambrosio mai rigore (studia professorino) Sul non goal di Leao il Milan pareggiava (punti event… - ArchilocoFe1983 : @Guido_Cimurro Da che pulpito proviene la predica! Uno juventino, o meglio, un gobbo che mi viene a fare questi dis… - AlessandroDeD14 : @dede73915129 @FrancescoOrdine Ora ti spiego che per essere prescritti bisogna per lo meno essere deferiti o proces… - ertandem24 : Inzaghi-Marotta si studia la strada per arrivare a Cuadrado e Dybala, l'allenatore ha dato il pieno consenso alle t… - infoitsport : Quale sarà l'offerta della Juventus a Dybala? L'Inter aspetta e studia l'eventuale inserimento -