L’esperto svela | “Il Napoli aveva provato una mossa per avere Nandez”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenutodi mercato Nicolò Schira, il quale ha fatto il punto sulle ultime voci di mercato riguardanti gli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Mandava sta facendo le visite con l’Atletico Madrid, da capire se si libererà subito o in estate ma senza dubbio è un obiettivo che sfuma per il. Sta fumando anche Tagliafico, vediamo se decollerà Olivera ma mi giocherei una fiche anche su Parisi: profilo giovane come piace ad De Laurentiis”. “Per Olivera quest’estate chiedevano 15 milioni, nonostante ci sia una clausola da 20 milioni. In ogni caso non credo sia un profilo che faccia fare un salto di qualità ale non so se sia in grado di scalzare Mario Rui. È stato proposto anche all’Inter ma ...