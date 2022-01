L’elezione del presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Conte, Speranza e Fi: scheda bianca alla prima chiamata. Meloni: “No al Mattarella bis”. Incontro Draghi-Salvini in mattinata (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi alle 15 parte la corsa al Colle. Conte: «Nessun veto, ma un nome di altro profilo». Azione e Più Europa Marta Cartabia Leggi su lastampa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi alle 15 parte la corsa al Colle.: «Nessun veto, ma un nome di altro profilo». Azione e Più Europa Marta Cartabia

Advertising

chetempochefa : Questa sera, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il s… - VittorioSgarbi : #spaziobecchi L’elezione del Presidente della Repubblica e la “sopravvivenza” dei parlamentari.… - TgLa7 : Ci siamo! Oggi dalle 14:15 in diretta con #SpecialeTgLa7 per seguire le votazioni per l’elezione del prossimo Presi… - Valter41271244 : RT @Alternativa_it: ?? Saremo in diretta sulla pagina facebook Alternativa per raccontarvi dal vivo tutto quello che sta succedendo per l'el… - kastalrogo : Quando si è pascolato per decenni a bruxelles all' @Europarl_IT , non si trova nulla di strano a citare @FT (Financ… -