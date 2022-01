La morte di Alex Apolinario in campo e la correlazione (inventata) con il vaccino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Di bufale sul vaccino e sul fatto che provochi la morte in soggetti sani e giovani ne è piena la rete. Non sono mancate nemmeno le speculazioni sulla morte in campo di Alex Apolinario, giocatore 24enne del campionato portoghese che si è spento nel corso di un match con la sua squadra – la Fc Alverca – in data 8 gennaio 2021. Il post Facebook che insinua la correlazione tra la morte Apolinario e vaccino riprende un articolo della CNN ed è stato già etichettato come contenuto cui manca un contesto. Hashtag e copy abbinato alla foto non lasciano spazio a dubbi rispetto all’intento di chi pubblica: « i vaccinati stanno morendo?» e il primo di una sfilza di parole abbinate è #terzadose. LEGGI ANCHE >>> Non è un ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Di bufale sule sul fatto che provochi lain soggetti sani e giovani ne è piena la rete. Non sono mancate nemmeno le speculazioni sullaindi, giocatore 24enne del campionato portoghese che si è spento nel corso di un match con la sua squadra – la Fc Alverca – in data 8 gennaio 2021. Il post Facebook che insinua latra lariprende un articolo della CNN ed è stato già etichettato come contenuto cui manca un contesto. Hashtag e copy abbinato alla foto non lasciano spazio a dubbi rispetto all’intento di chi pubblica: « i vaccinati stanno morendo?» e il primo di una sfilza di parole abbinate è #terzadose. LEGGI ANCHE >>> Non è un ...

