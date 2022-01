La crisi della classe media

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti Immagina di stare per compiere trent’anni in una città in una parte del mondo a medio reddito, dunque né ricca né povera per gli standard globali”. Così inizia la storia di copertina di Jeremy Cliffe sulla rivista britannica New Statesman. “Forse vivi in una metropoli tentacolare come Istanbul, San Paolo o Bangkok, o forse in un centro regionale: Khabarovsk o Durban, Oran o Chennai, Chongqing o Tijuana. I tuoi nonni erano contadini ma i tuoi genitori hanno avuto successo; si sono trasferiti in città e hanno guadagnato abbastanza da permettersi un mutuo per comprare una casa, ottenere l’assistenza sanitaria, andare al cinema o al ristorante, e mandarti all’università. Tuttavia, oggi i tuoi genitori stanno invecchiando e fanno fatica a pagare i debiti. Tuo padre ...