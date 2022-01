(Di lunedì 24 gennaio 2022) Un Federiconte ha pubblicato una foto suidal letto d’ospedale dopo l’al quale è stato sottoposto nella serata di domenica a Innsbruck, in Austria. Il bianconero aveva subito un brutto infortunio nella gara dello scorso 9 gennaio all’Olimpico contro la Roma, ed è stato operato presso la clinica Hochrum dal professor Christian Fink. “! Ora si” scrive il centrocampista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico(@fedex) SportFace.

Advertising

juventusfc : Intervento riuscito per @federicochiesa! ?? - Gazzetta_it : Chiesa operato, ora 7 mesi di riabilitazione prima del rientro - GiovaAlbanese : ?? Intanto a Innsbruck, nel pomeriggio, Federico #Chiesa è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostr… - CalcioNews24 : Il messaggio di #Chiesa dopo l'operazione ?? - sportface2016 : #Juventus, #Chiesa sorride sui social: 'Operazione fatta, ora si riparte' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiesa

L'intervento, eseguito presso la clinica Hochrum dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario delladott. Stefanini, è perfettamente riuscito.carico dopo l'...CALCIOMERCATO: MARTIAL ANCORA POSSIBILE Lapotrebbe non aver ancora concluso il proprio calciomercato invernale in entrata. I ...così da ovviare in qualche modo all'assenza di...L'esterno bianconero ha postato su Instagram una sua foto con tanto di pollice all'insù dopo l'intervento al ginocchio a Innsbruck ..."Federico Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochru ...