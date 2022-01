Inter - Milan | via alla vendita dei biglietti | ' Capienza al 50% | atmosfera speciale'

Advertising

AntoVitiello : #CoppaItalia confermato Milan-Lazio il 9 febbraio ore 21.00. Diretta canale 5. Inter-Roma si giocherà l'8 febbraio - AntoVitiello : Giornata 24, 5 febbraio 2022 ore 18.00: Inter-Milan (DAZN) Giornata 25, 13 febbraio ore 12.30: Milan-Sampdoria (DA… - Inter : ??? | BIGLIETTI Date e fase di vendita per il Derby ?? - JerryCooper84 : RT @Il_Matra: Ci sono 4 episodi. Tutti molto simili nella dinamica. Nei primi 2 viene graziato il Milan. Nel terzo viene fischiato un rigor… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Il peso di 4 punti: quelli di distanza dall’Inter, quelli persi tra Spezia e Napoli per due gol annullati al 90’ Ce ne pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

L'attaccante argentino a un passo dal Manchester City Il Manchester City è ad un passo da Julian Alvarez, gioiello argentino del River Plate seguito anche da,, Fiorentina, Napoli e ...Inizierà domani, martedì 25 gennaio, alle 11 del mattino la vendita dei biglietti per, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18. Dopo le restrizioni sugli spettatori delle ultime due giornate di Serie A con appena 5.000 tifosi sugli spalti causa aumento dei contagi ...Mario Balotelli tornerà a vestire la maglia azzurra. L'ex attaccante di Inter e Milan, attualmente in forze all'Adana Demirspor, è stato inserito da Mancini nella ...Ciccio Marolda, presente negli studi de "Il Bello del Calcio" su Canale 8, ha parlato dei prossimi impegni del Napoli in campionato. Secondo il giornalista, gli azzurri potrebbero riaprire il discorso ...