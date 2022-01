Il medico no vax arrestato: 'Nel Giardino della Salute curerò con funghi e alghe' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nei giorni scorsi il ginecologo Roberto Petrella aveva annunciato un progetto su cui puntava molto: 'Si tratta del Giardino della Salute, noi cureremo all'interno di questa struttura con terapia non ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nei giorni scorsi il ginecologo Roberto Petrella aveva annunciato un progetto su cui puntava molto: 'Si tratta del, noi cureremo all'interno di questa struttura con terapia non ...

