I Placebo tornano con “Never let me go” | ecco quando uscirà l’album

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 24 gennaio 2022) MILANO – Quest’anno, tra gli album più attesi del 2022, ci sarà anche “let me go” dei, in realtà, era già pronto nel 2020 ma è stato poi rinviato a causa della pandemia. Il gruppo inglese torna sulle scene dopo una lunga pausa: il precedente “Loud Like Love”, infatti, risale addirittura al 2013. “let me go”, cheil prossimo 22 marzo, è stato finora anticipato da due singoli: “Beautiful James” e “Surrounded By Spies”. In attività dal 1994, i(Brian Molko e Stefan Olsdal) hanno rivoluzionato la storia del rock e dell’elettronica portando sul palco generi diversi e mischiati tra di loro per creare un sound unico. Vantano oltre 14 milioni di dischi venduti e milioni di stream su Spotify. Il nuovo albumLet Me Go incanala le ...