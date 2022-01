Giornata della memoria, Lidia Maksymowicz a Roma: vedra' il Papa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lidia Maksymowicz e' arrivata a Roma e mercoledi' 26 gennaio incontrera' Papa Francesco. "Sono molto felice, questo incontro e' il sogno di tutti. E voglio ringraziarlo per avermi aiutato a scrivere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022)e' arrivata ae mercoledi' 26 gennaio incontrera'Francesco. "Sono molto felice, questo incontro e' il sogno di tutti. E voglio ringraziarlo per avermi aiutato a scrivere ...

Advertising

TommasoTurci : Prima volta nella storia della Serie A in cui le due milanesi giocano in casa nella stessa giornata. Ieri Inter-Ven… - SerieA : Si conclude un'altra giornata di #SerieATIM?? Ecco tutti i risultati della 2??3??ª giornata. ?? ?? #WeAreCalcio - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata. Matteo Renzi arriva in ritardo e attraversa di corsa il transatlantico… - iam_mintminn : RT @PowervolleyMI: Aria di Derby in casa Powervolley! Pronti per #MonzaMilano? ?? ?? Appuntamento mercoledì alle ore 20:30 all'Arena di Monz… -