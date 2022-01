GFVip, Barù rifiuta l’abbraccio di Delia: il gesto che spiazza la moglie di Alex (Di lunedì 24 gennaio 2022) Delia e Barù non vanno d’amore e d’accordo. È quello che traspare da alcuni comportamenti all’interno della casa. Come è noto, l’ingresso di Delia ha sparigliato le carte e compromesso alcuni equilibri del reality. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Jessica mette in imbarazzo Barù: cosa gli chiede davanti a tutti e cosa risponde lui arrossendo Tra i concorrenti che sembrano fare più fatica nei confronti di Delia Duran sembra esserci proprio Barù: i due infatti non riescono a trovare un punto d’incontro. Sono senza dubbio diversi e con storie differenti alla spalle, ma nemmeno il dialogo sembra aiutarli nella convivenza. GFVip, Barù rifiuta una conciliazione con Delia? Un video sta facendo discutere i fan del programma ... Leggi su funweek (Di lunedì 24 gennaio 2022)non vanno d’amore e d’accordo. È quello che traspare da alcuni comportamenti all’interno della casa. Come è noto, l’ingresso diha sparigliato le carte e compromesso alcuni equilibri del reality. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Jessica mette in imbarazzo: cosa gli chiede davanti a tutti e cosa risponde lui arrossendo Tra i concorrenti che sembrano fare più fatica nei confronti diDuran sembra esserci proprio: i due infatti non riescono a trovare un punto d’incontro. Sono senza dubbio diversi e con storie differenti alla spalle, ma nemmeno il dialogo sembra aiutarli nella convivenza.una conciliazione con? Un video sta facendo discutere i fan del programma ...

