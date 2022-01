GF Vip, mistero nella Casa: “Ma come è possibile?”. Scoperta choc e la regia (prontamente) censura tutto (Di martedì 25 gennaio 2022) nella Casa del Grande Fratello Vip è comparsa, improvvisamente, una mascherina. Considerata l'emergenza sanitaria ancora attiva in Italia non ci sarebbe affatto da meravigliarsi ma i concorrenti del reality dovrebbero essere isolati e dunque non si sa da dove potrebbe provenire il dispositivo di protezione. A notare la mascherina usata sul pavimento è stata Manila Nazzaro la quale, in compagnia di Federica Calemme e Sophie Codegoni, l'ha sollevata da terra prima di essere censurata dalla regia del reality. Spunta una mascherina sul pavimento della Casa del GF Vip Erano nella stanza vicino al bagno Manila Nazzaro, Federica Calemme e Sophie Codegoni quando agli occhi è rimbalzato un oggetto che non vedevano da tempo. La moglie di Lorenzo Amoruso ha sollevato da terra una ... Leggi su howtodofor (Di martedì 25 gennaio 2022)del Grande Fratello Vip è comparsa, improvvisamente, una mascherina. Considerata l'emergenza sanitaria ancora attiva in Italia non ci sarebbe affatto da meravigliarsi ma i concorrenti del reality dovrebbero essere isolati e dunque non si sa da dove potrebbe provenire il dispositivo di protezione. A notare la mascherina usata sul pavimento è stata Manila Nazzaro la quale, in compagnia di Federica Calemme e Sophie Codegoni, l'ha sollevata da terra prima di essereta dalladel reality. Spunta una mascherina sul pavimento delladel GF Vip Eranostanza vicino al bagno Manila Nazzaro, Federica Calemme e Sophie Codegoni quando agli occhi è rimbalzato un oggetto che non vedevano da tempo. La moglie di Lorenzo Amoruso ha sollevato da terra una ...

