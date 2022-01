Gasparri vota per il Quirinale e non sa dove mettere la matita | VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) Primo giorno di votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, e prime gaffe al seggio. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri esce dal Catafalco, dopo aver presumibilmente votato bianca, e inserisce la scheda nell’urna. Successivamente, cerca disperatamente qualcuno che lo aiuti a capire dove riporre la matita con la quale ha votato. Per le restrizioni Covid, non è previsto che ci sia un passaggio di strumenti tra grandi elettori: all’ingresso del Catafalco ci sono alcune ciotole con molte matite da distribuire a tutti. Lo regia del Tg1 ha poi staccato l’inquadratura tornando sullo studio e rendendo impossibile sapere come sia andata a finire la drammatica vicenda: Gasparri ha però certamente compiuto un giro completo intorno alle cabine. Un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Primo giorno dizioni per il nuovo Presidente della Repubblica, e prime gaffe al seggio. Il senatore di Forza Italia Maurizioesce dal Catafalco, dopo aver presumibilmenteto bianca, e inserisce la scheda nell’urna. Successivamente, cerca disperatamente qualcuno che lo aiuti a capireriporre lacon la quale hato. Per le restrizioni Covid, non è previsto che ci sia un passaggio di strumenti tra grandi elettori: all’ingresso del Catafalco ci sono alcune ciotole con molte matite da distribuire a tutti. Lo regia del Tg1 ha poi staccato l’inquadratura tornando sullo studio e rendendo impossibile sapere come sia andata a finire la drammatica vicenda:ha però certamente compiuto un giro completo intorno alle cabine. Un ...

