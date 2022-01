Fiorentina, su Igor piomba il Krasnodar: la risposta del club Viola (Di martedì 25 gennaio 2022) Novità possibili in arrivo anche nel reparto difensivo della Fiorentina: sul brasiliano Igor c’è forte la pressione del Krasnodar Non solo Vlahovic nella settimana della Fiorentina che ha ricevuto richieste pesanti anche per Igor. Come riportato da Sportitalia, sul difensore brasiliano è piombato il club russo del Krasnodar, ma la prima offerta è stata rifiutata dal club Viola che poi sarebbe costretto nel caso a fiondarsi sul mercato per un sostituto. Nei prossimi giorni potrebbe esserci una nuovo assalto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Novità possibili in arrivo anche nel reparto difensivo della: sul brasilianoc’è forte la pressione delNon solo Vlahovic nella settimana dellache ha ricevuto richieste pesanti anche per. Come riportato da Sportitalia, sul difensore brasiliano èto ilrusso del, ma la prima offerta è stata rifiutata dalche poi sarebbe costretto nel caso a fiondarsi sul mercato per un sostituto. Nei prossimi giorni potrebbe esserci una nuovo assalto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Fiorentina, su #Igor piomba il #Krasnodar: la risposta del club Viola - Fiorentinanews : Tentativo del #Krasnodar per #Igor: La risposta della #Fiorentina #calciomercato - sportli26181512 : Fiorentina, gol da ex per Sottil. Terracciano salva tutto. Biraghi e Igor in difficoltà. Chance non sfruttata da Pi… - Lapapula23 : @ChrisElMuss Si come con igor e company contro la fiorentina ahahahahah dai cancella mannaggia adddio - Fiorentinanews : Le nostre PAGELLE: Sottil e un gol bellissimo...l'esultanza meno. Igor in netta difficoltà e Biraghi dalle stelle a… -