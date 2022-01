Energie per Fiumicino: “Focene, strade, ripascimento: tante promesse non mantenute. Ma vogliamo credere ancora” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fiumicino – “Da un comunicato stampa dell’Assessore ai Lavori Pubblici, abbiamo appreso dell’incontro avuto con il Comitato Focene (leggi qui) e ne siamo rimasti piacevolmente colpiti in quanto vediamo, almeno sulla carta, la voglia di intervenire sulle problematiche locali che attanagliano Focene da decenni”. Così, in una nota stampa, Patrizio Petillo e Gabriele Ciminelli Energie per Fiumicino – Focene “Non possiamo però non notare delle incongruenze, – spiegano Petillo e Ciminelli – infatti vorremmo ricordare quanto comunicato negli ultimi anni a mezzo stampa e quanto ancora non è stato fatto. Ponticelli Ciclabile-Focene: Nel mese di agosto 2021, lo stesso Assessore prometteva che massimo entro la fine di ottobre 2021 i lavori sarebbero iniziati per ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022)– “Da un comunicato stampa dell’Assessore ai Lavori Pubblici, abbiamo appreso dell’incontro avuto con il Comitato(leggi qui) e ne siamo rimasti piacevolmente colpiti in quanto vediamo, almeno sulla carta, la voglia di intervenire sulle problematiche locali che attanaglianoda decenni”. Così, in una nota stampa, Patrizio Petillo e Gabriele Ciminelliper“Non possiamo però non notare delle incongruenze, – spiegano Petillo e Ciminelli – infatti vorremmo ricordare quanto comunicato negli ultimi anni a mezzo stampa e quantonon è stato fatto. Ponticelli Ciclabile-: Nel mese di agosto 2021, lo stesso Assessore prometteva che massimo entro la fine di ottobre 2021 i lavori sarebbero iniziati per ...

