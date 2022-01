Edilizia e costruzioni in Lombardia: crescono sia il volume d’affari (+4%) che i prezzi (+5,7%) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si confermano positive le aspettative degli imprenditori e crescono gli investimenti in tecnologie verdi, ma riguardano ancora una minoranza Nel terzo trimestre 2021 la crescita del volume d’affari per le imprese lombarde di Edilizia e costruzioni è prossima al 4% trimestrale, con una variazione su base annua a due cifre (+16,9%). Questa elevata velocità di marcia si mantiene vicina ai due scorsi trimestri (che avevano sfiorato il +5%) e ha pochi precedenti nella serie storica. Con questo ulteriore aumento l’indice del volume d’affari di Unioncamere Lombardia supera quindi quota 105, un livello che non si vedeva da 12 anni a questa parte. Il trend crescente del volume d’affari è spinto anche dall’accelerazione dei ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si confermano positive le aspettative degli imprenditori egli investimenti in tecnologie verdi, ma riguardano ancora una minoranza Nel terzo trimestre 2021 la crescita delper le imprese lombarde diè prossima al 4% trimestrale, con una variazione su base annua a due cifre (+16,9%). Questa elevata velocità di marcia si mantiene vicina ai due scorsi trimestri (che avevano sfiorato il +5%) e ha pochi precedenti nella serie storica. Con questo ulteriore aumento l’indice deldi Unioncameresupera quindi quota 105, un livello che non si vedeva da 12 anni a questa parte. Il trend crescente delè spinto anche dall’accelerazione dei ...

