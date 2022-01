Da Amadeus a Dino Zoff | i nomi improbabili dello spoglio per il Quirinale

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Che il primo scrutinio non avrebbe portato all'elezione del nuovo capostato, era cosa risaputa fin dalla vigilia, quando da più schieramenti politici era arrivata chiara l'indicazione della scheda bianca, un segnale di apertura al dialogo ma allo stesso tempo di come le trattative per trovare un nome condiviso fossero ancora in corso. Ecco dunque che la prima conta del presidente della Camera, Roberto Fico, si è trasformata in una lunga rassegna di schede bianche, interrotte saltuariamente dadi possibili “quirinabili” come Elisabetta Belloni, Maria Elisabetta Casellati, Marta Cartabia e Silvio Berlusconi. Accanto a queste personalità di alto profilo, come spesso accade in occasione del primo scrutinio, sono spuntati anchepiù: candidati di colore utili per lo più a strappare un sorriso e ...