“Crudelia – nero | bianco e rosso” | il manga di Hachi Ishie

Il passato della villain più egocentrica, arrogante e alla moda di sempre in un'originale avventura tra le vie di Londra Panini Comics presenta Crudelia – nero, bianco e rosso, un manga da collezione con tutti gli inediti retroscena di un personaggio diventato iconico. Genio e sregolatezza, moda, vita londinese: sono questi gli ingredienti del fumetto che porterà i lettori nelle strade della capitale inglese degli anni '70 per raccontare alcuni degli episodi della vita della protagonista di Crudelia, il celebre film Disney con protagonista Emma Stone. Scritto e disegnato magistralmente da Hachi Ishie, Crudelia – nero, bianco e rosso svela il vero sogno di Estella Miller, vero nome di

