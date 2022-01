Coronavirus, i dati del 24 gennaio: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (12,4%) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il bollettino della Regione per lunedì 24 gennaio 2022: sono 638 i nuovi positivi a Monza e Brianza, sono 8.844 in Lombardia con una percentuale al 12,4%. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il bollettinoRegione per lunedì 242022: sono 638 i nuovi positivi a, sono 8.844 incon una percentuale al 12,4%.

Advertising

fanpage : Con i dati di oggi l'Italia supera i dieci milioni di contagi da Coronavirus da inizio pandemia. Un nuovo triste re… - ilGiunco : Coronavirus in Italia: 77.696 nuovi casi e 352 morti. Calano i positivi - - MondoNapoli : Coronavirus in Campania, il bollettino dati del 24 gennaio 2022 - - LaRagione_eu : #coronavirus: superata oggi in #Italia la soglia di dieci milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Secondo i… - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 24 GENNAIO, NESSUN RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA -