Coronavirus | 77 696 contagi e altri 352 morti Da inizio pandemia 10 milioni di casi accertati

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono 77.696 i nuovidi infezione da Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore, un numero che porta il totale didaoltre i 10. I tamponi processati sono stati 519.293, con un’incidenza pari al 15%. Nel bollettino vengono riportati anche 352, dei quali 54 risalgono agli scorsi giorni ma sono stati comunicati solo oggi da diverse regioni. I ricoverati con sintomi sono 235 in più rispetto a domenica, ma bisogna considerare che i dati del lunedì sono influenzati dal basso numero di dimissioni nella giornata di domenica. Stabili invece le terapie intensive, con 101 ingressi. Si conferma quindi una prima inversione della curva rispetto alla settimana precedente: nel confronto con lo scorso lunedì calano i ...

