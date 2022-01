Coppa d’Africa, calca fuori dallo stadio prima di Camerun-Comore: almeno 7 morti (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Scende sangue Coppa d’Africa. Secondo le prime informazioni disponibili che arrivano dai media locali, almeno 7 persone sono rimaste uccise, prima di Camerun-Comore. Diverse persone sono state travolte dalla calca dopo una precipitosa fuga davanti a uno dei cancelli d’ingresso dello stadio Olembe di Yaoundé. Durante il match, anche i commentatori del match su Canal+ hanno confermato la notizia della fuga precipitosa senza poter fornire un bilancio di questo tragico evento. In alto il VIDEO della folle calca. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Scende sangue. Secondo le prime informazioni disponibili che arrivano dai media locali,7 persone sono rimaste uccise,di. Diverse persone sono state travolte dalladopo una precipitosa fuga davanti a uno dei cancelli d’ingresso delloOlembe di Yaoundé. Durante il match, anche i commentatori del match su Canal+ hanno confermato la notizia della fuga precipitosa senza poter fornire un bilancio di questo tragico evento. In alto ildella folle. SportFace.

