Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 24 gennaio 2022) La stagione di Coppa del Mondo di Combinata nordica è arrivata al tradizionale appuntamento con la tappa di Seefeld, in Austria dove anche quest'anno andrà in scena il cosiddetto "triple". Tre gare in tre giorni consecutivi su distanze diverse e con regole uniche sul circuito maggiore. Appuntamento sempre molto atteso per la Coppa del Mondo, anche se quest'anno la grande vicinanza all'inizio dei Giochi Olimpici di Pechino ha inevitabilmente fatto sì che l'attenzione fosse già più spostata verso altri orizzonti. Le gare si terranno nei giorni di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 gennaio. In ognuno dei tre giorni gli atleti dovranno affrontare una sessione di salto sul Normal Hill HS109, con punteggi che verranno accumulati nelle prime due gare fino ad arrivare al ...

