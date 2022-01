Carolina Marconi | a Verissimo il sogno di diventare madre Toffanin in lacrime | «Ti aspetto col pancione»

(Di lunedì 24 gennaio 2022), ospite a, presenta ufficialmente il suo compagno, Alessandro, ormai insieme da 11 anni. Hanno attraversato momenti stupendi, ma anche la parentesi buia cheha vissuto nell’ultimo anno: il cancro. Il suo calvaria, raccontato nel libro “Sempre con il sorriso”, ha commosso nuovamente la conduttrice Silviache, di fronte alla forte volontà didiha detto in: «Te lo auguro col cuore ticol». Un desiderio che Alessandro ehanno maturato già prima che l’ex gieffina affrontasse i cicli di chemio: «Eravamo lì per iniziare il percorso per avere un bambino… e invece» dice il compagno. «Ho ...

finisce ancora una volta in lacrime in tv . Accanto a lei a Verissimo stavolta c'è il compagno Alessandro Tulli. 'Quando abbiamo scoperto il cancro le ho detto: 'Vengo all'inferno con ...Leggi Anche: 'Ho finito la chemioterapia e sono felice... Con Alessandro siamo andati all'inferno e ritornati insieme' Il talk show condotto da Silvia Toffanin ha toccato picchi di 3.Recap. Carolina Marconi e Alessandro Tulli, l'intervista in 100 secondi Ecco i momenti salienti dell'intervista alla coppia a Verissimo ...Di origine italiana, suo padre è un diplomatico italiano - eritreo. Si diploma al liceo linguistico di Colleferro. Debutta in tv nel 1997 come valletta al programma Beato tra le donne. Negli stessi an ...