Calcio a 5, Europei 2022: il Kazakistan vince in scioltezza sulla Finlandia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Kazakistan non ha avuto molti problemi a primeggiare sulla Finlandia negli Europei di Calcio a 5. I finnici hanno condotto il match nella prima parte, ma nei minuti seguenti si sono dovuti piegare all'assalto dei rivali che hanno amministrato nel finale il vantaggio. Il risultato finale è di 6 a 2 per i kazaki che nel primo tempo hanno fronteggiato gli avversari che sembravano in grado di tenere viva la partita. Tutto Orazov, autore di due reti, ha guidato l'assalto del Kazakistan che ha continuato a macinare reti con Higuita e Valiullin. Protagonista assoluto anche Knaub, abile a segnare due goal fondamentali che hanno contribuito al deciso allungo del Kazakistan. Non sono serviti gli attacchi negli ultimi minuti dei finnici che sono stati costretti ad alzare ...

