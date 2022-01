Barcellona | rottura totale con Dembele | incontro per capire il futuro

(Di martedì 25 gennaio 2022) Previsto unnelle prossime ore tra ile l’entourage di Ousmane. Tutti i dettagli È ufficiale latrae il. L’esterno francese, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con i blaugrana ed è sul mercato. Mateu Alemany, ds del, e l’agente del giocatore Moussa Sissoko hanno infatti in programma unche dovrebbe tenersi tra stasera e domani. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione che accontenti tutti entro la fine della sessione invernale. A riportarlo è Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ousmane Dembele rompe con il Barcellona. La mossa del tecnico blaugrana Xavi per favorirne la cessione: le ultime Ousmane Dembele e il Barcellona vivono ormai da separati in casa. L'attaccante francese ha rotto definitivamente con l'ambiente blaugrana, come dimostra l'ultima mossa del tecnico Xavi. Il giocatore, messo da tempo sul mercato. Ultimi giorni di calciomercato incandescenti e la sfida tra Napoli e Barcelona non sarà più solo sul campo da gioco ...