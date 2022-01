Australian Open 2022, solo Italia e Canada con due tennisti ai quarti di finale (Di lunedì 24 gennaio 2022) È grande Italia agli Australian Open 2022. Dopo il bellissimo successo di Matteo Berrettini contro lo spagnolo Carreno Busta, arriva anche la vittoria di Jannik Sinner. L’altoatesino ha infatti sconfitto l’Australiano Alex De Minaur con un netto 7-6 6-3 6-4 e ha così strappato il pass per i quarti di finale. Un risultato davvero incredibile quello dei due azzurri, che stanno facendo sognare sempre più un Paese intero. Per ritrovare due Italiani ai quarti di finale in uno slam bisogna tornare indietro addirittura fino al Roland Garros del 1973, quando Adriano Panatta raggiunse le semifinali e Paolo Bertolucci i quarti (i due si trovavano nella stessa parte di tabellone e furono sconfitti da Niki ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) È grandeagli. Dopo il bellissimo successo di Matteo Berrettini contro lo spagnolo Carreno Busta, arriva anche la vittoria di Jannik Sinner. L’altoatesino ha infatti sconfitto l’o Alex De Minaur con un netto 7-6 6-3 6-4 e ha così strappato il pass per idi. Un risultato davvero incredibile quello dei due azzurri, che stanno facendo sognare sempre più un Paese intero. Per ritrovare dueni aidiin uno slam bisogna tornare indietro addirittura fino al Roland Garros del 1973, quando Adriano Panatta raggiunse le semifinali e Paolo Bertolucci i(i due si trovavano nella stessa parte di tabellone e furono sconfitti da Niki ...

