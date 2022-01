Arsenal, c’è l’accordo con Arthur. Si tratta con la Juventus per un prestito fino a giugno (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Arsenal, secondo quanto riportato dal sito inglese ’90min’, avrebbe trovato un accordo di massima con il centrocampista della Juventus Arthur, per un prestito fino al termine della stagione. I Gunners, però, non hanno ancora raggiungo un’intesa con i bianconeri che restano fermi sulla loro posizione, ovvero quella di un trasferimento più lungo dei sei mesi proposti dal club inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’, secondo quanto riportato dal sito inglese ’90min’, avrebbe trovato un accordo di massima con il centrocampista della, per unal termine della stagione. I Gunners, però, non hanno ancora raggiungo un’intesa con i bianconeri che restano fermi sulla loro posizione, ovvero quella di un trasferimento più lungo dei sei mesi proposti dal club inglese. SportFace.

Advertising

giaco_iaco : Dietro a #Vlahovic c’è sempre stata la #Juventus, dopo che in estate era fatta con l’Atletico.Anche per questo DV9… - DiMarzio : .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - sportface2016 : #Arsenal, c'è l'accordo con #Arthur. Si tratta con la #Juventus per un prestito fino a giugno - FFunesto : @Delu90Inter @totofaz @MTibete Per Vlahovic non c'è la fila (Arsenal no, Atletico ha altre priorità), e Commisso pe… - woland1964 : Se mettono 70 milioni cash in un borsone lo scambio si può fare anche subito. Se no c'è l'Arsenal pronto a pagare u… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal c’è Il mito Arsène Wenger: l'uomo che ha cambiato la storia Goal.com