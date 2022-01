Antonella Elia spara sul GF VIP 6 | “Nessuno è focalizzato davvero”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Questa edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo un grande risultato in termini di ascolti, ma anche tantissime critiche. Le ultime arrivano da una ex gieffina nonché opinionista del GF:. La soubrette ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Super Guida TV in cui si è lasciata andare a parecchi commenti su opinioniste e concorrenti. Scopriamo cos’ha detto.e le opinioniste del GF VIP 6segue con grande assiduità le puntate. Basti guardare i suoi social per vederla intenta davanti alla tv mentre segue le vicende dei “vipponi” reclusi all’interno della casa. Così quando il giornalista le chiede delle sue colleghe, risponde in maniera molto dettagliata. Boccia Sonia Bruganelli e promuove con riserva Adriana Volpe. Sulla moglie di Paolo Bonolis ha ...

Dopo l'esperienza da opinionista al 'Grande Fratello Vip' , sarà protagonista della prossima puntata di 'Back to school' .si è divertita molto a tornare sui banchi di scuola. E pensare che da bambina ha vissuto lo studio come un'imposizione sofferta : 'Non ho mai amato andare a scuola e l'ho vissuta come ...Simona De Gregorio Tra i vip che hanno accettato la sfida di tornare sui banchi di scuola c'è anche lei,. Martedì 25 gennaio la vedremo alle prese con libri e quaderni in "Back to school" , il divertente reality di Italia 1 condotto da Nicola Savino (l'ultima puntata è mercoledì 26). E ...Martedì 25 gennaio, in prima serata su Italia 1 il nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Nicola Savino. Alla prova anche Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta ...Abbiamo intervistato la simpaticissima Antonella Elia, che sarà in onda su Italia 1 in qualità di "ripetente" di Back To School. Le sue parole.