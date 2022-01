Vicenza-Cittadella 3-3: nessun vincitore nel derby veneto (Di domenica 23 gennaio 2022) Finisce 3-3 Vicenza–Cittadella, derby veneto valido per la ventesima giornata di Serie B. Gli ospiti non riescono a portare a casa i tre punti dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite. All’iniziale vantaggio di Proia risponde al 15? Frare, con Okonkwo che sei minuti dopo ribalta il risultato; Da Cruz pareggia i conti allo scadere del primo tempo. Il gol del momentaneo 3-2 è di Branca, ma nel finale Riccardo Meggiorini su calcio di rigore realizza la rete del definitivo 3-3. Da menzionare le espulsioni di Branca e Tounkara tra le fila degli ospiti. Un buon punto per i padroni di casa, considerando come si era messa la partita. Per quanto riguarda la classifica, cambia pochissimo, con il Vicenza ancora ultimo a 8 punti e il Cittadella fuori dalla zona playoff, ma entrambe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Finisce 3-3valido per la ventesima giornata di Serie B. Gli ospiti non riescono a portare a casa i tre punti dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite. All’iniziale vantaggio di Proia risponde al 15? Frare, con Okonkwo che sei minuti dopo ribalta il risultato; Da Cruz pareggia i conti allo scadere del primo tempo. Il gol del momentaneo 3-2 è di Branca, ma nel finale Riccardo Meggiorini su calcio di rigore realizza la rete del definitivo 3-3. Da menzionare le espulsioni di Branca e Tounkara tra le fila degli ospiti. Un buon punto per i padroni di casa, considerando come si era messa la partita. Per quanto riguarda la classifica, cambia pochissimo, con ilancora ultimo a 8 punti e ilfuori dalla zona playoff, ma entrambe ...

Advertising

zazoomblog : Vicenza-Cittadella 3-3: nessun vincitore nel derby veneto - #Vicenza-Cittadella #nessun #vincitore - LALAZIOMIA : RT @pasqualinipatri: #Tounkara, poi espulso, ha sfasciato lo zigomo a @CreccoLuca in Vicenza-Cittadella - laziopress : RT @pasqualinipatri: #Tounkara, poi espulso, ha sfasciato lo zigomo a @CreccoLuca in Vicenza-Cittadella - GobbatoBruno : @veneto_ Sono troppo pro cittadella e padova per essere anche pro Vicenza. Il calcio non ti permette troppe simpatie ?? - psb_original : Derby infuocato al Menti: Vicenza-Cittadella è 3-3 #SerieB -