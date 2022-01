Sanremo: Amadeus a messa da don Gatta, ex giornalista Rai (Di domenica 23 gennaio 2022) «Buona domenica» . Alla richiesta di «due parole» sul 72/mo Festival di Sanremo (1-5 febbraio), Amadeus ha risposto così all’uscita della concattedrale di San Siro , dove ha seguito la messa, per... Leggi su feedpress.me (Di domenica 23 gennaio 2022) «Buona domenica» . Alla richiesta di «due parole» sul 72/mo Festival di(1-5 febbraio),ha risposto così all’uscita della concattedrale di San Siro , dove ha seguito la, per...

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - IlContiAndrea : Da domani mattina, tutti i giorni, #Amadeus sarà ospite in Non Stop News su RTL 102.5 alle 8:50. Il conduttore e di… - rtl1025 : ?? I @thisismaneskin saranno i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo ??? A dare l'annuncio Amadeus… - Unf_Tweet : - Dorian221190 : RT @Cinguetterai: Amadeus stamattina ha partecipato alla messa celebrata nella concattedrale di Sanremo da don Fabrizio Gatta (ex conduttor… -