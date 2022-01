**Quirinale: 'bandiera' o bianca, Pd lima tattica in attesa mosse centrodestra** (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Il Pd calibra le mosse in vista della prima votazione di domani in attesa di quelle del centrodestra su cui, al momento, non ci sarebbero indicazioni. L'incontro tra Enrico Letta e Matteo Salvini resta in stand by. Si aspetta di capire quale sarà la proposta. E nell'attesa i dem aggiustano la tattica nella partita che finalmente si è aperta con l'uscita di scena di Silvio Berlusconi. Ovviamente per il Pd la candidatura di Mario Draghi è tutto fuorché uscita di scena. Ma occorrerà arrivarci, se ci si riesce. E si scommette che fino a mercoledì, alla vigilia della votazione in cui il quorum si abbassa, si andrà avanti in un gioco di specchi. Di qui l'ipotesi di indicare un candidato per la prima votazione. Il nome è Andrea Riccardi che, spiegano fonti parlamentari dem all'Adnkronos, non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Il Pd calibra lein vista della prima votazione di domani indi quelle del centrodestra su cui, al momento, non ci sarebbero indicazioni. L'incontro tra Enrico Letta e Matteo Salvini resta in stand by. Si aspetta di capire quale sarà la proposta. E nell'i dem aggiustano lanella partita che finalmente si è aperta con l'uscita di scena di Silvio Berlusconi. Ovviamente per il Pd la candidatura di Mario Draghi è tutto fuorché uscita di scena. Ma occorrerà arrivarci, se ci si riesce. E si scommette che fino a mercoledì, alla vigilia della votazione in cui il quorum si abbassa, si andrà avanti in un gioco di specchi. Di qui l'ipotesi di indicare un candidato per la prima votazione. Il nome è Andrea Riccardi che, spiegano fonti parlamentari dem all'Adnkronos, non è ...

