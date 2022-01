Poker del Napoli alla Salernitana, azzurri in scia dell'Inter (Di domenica 23 gennaio 2022) Napoli (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per il Napoli che non lascia scampo alla Salernitana, stesa 4-1 al Maradona, e resta in scia della capolista Inter. Gli azzurri dopo essere passati avanti con Juan Jesus sono stati ripresi dal guizzo di Bonazzoli, ma prima dell'Intervallo è Mertens su rigore a portare nuovamente in vantaggio gli azzurri. Nella ripresa i sigilli di Rrahmani e Insigne (su rigore, gol numero 115 con la maglia dei partenopei, raggiunto Maradona) chiudono i conti. Spalletti conferma l'undici visto col Bologna lunedì: Mertens dal 1?, Osimhen parte dalla panchina. Dall'altra parte Colantuono deve fare ancora i conti con le assenze dovute a covid ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per ilche non lascampo, stesa 4-1 al Maradona, e resta ina capolista. Glidopo essere passati avanti con Juan Jesus sono stati ripresi dal guizzo di Bonazzoli, ma primavallo è Mertens su rigore a portare nuovamente in vantaggio gli. Nella ripresa i sigilli di Rrahmani e Insigne (su rigore, gol numero 115 con la maglia dei partenopei, raggiunto Maradona) chiudono i conti. Spalletti conferma l'undici visto col Bologna lunedì: Mertens dal 1?, Osimhen parte dpanchina. Dall'altra parte Colantuono deve fare ancora i conti con le assenze dovute a covid ...

Advertising

LaNotifica : Poker del Napoli alla Salernitana, azzurri in scia dell’Inter - Italpress : Poker del Napoli alla Salernitana, azzurri in scia dell’Inter - MasterblogBo : NAPOLI (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per il Napoli che non lascia scampo alla Salernitana, stesa 4-1 al… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Poker del Napoli alla Salernitana, azzurri in scia dell’Inter -… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #SerieA | #NAP 4-1 #SAL — ?? #JuanJesus 17' (N); Bonazzoli 33' (S); Rrahmani 47' (N); Insigne 53' (N) — Dominio tota… -