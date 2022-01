Manuel Bortuzzo pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip: ecco quando avverrà l'annuncio (Di domenica 23 gennaio 2022) La lettera poi si conclude con un'ultima confessione, in cui Bortuzzo ribadisce ancora una volta gli effetti che la Selassié ha su di lui: " quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi, mi si riaccende ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) La lettera poi si conclude con un'ultima confessione, in cuiribadisce ancora una volta gli effetti che la Selassié ha su di lui: "leggo quanto mi ami nei tuoi occhi, mi si riaccende ...

Advertising

zazoomblog : Manuel Bortuzzo vuole abbandonare il GF Vip 6: “Lulù mi ama e comprende” - #Manuel #Bortuzzo #vuole #abbandonare - Domenico1oo777 : RT @crisocolla73: Manuel..stanotte hai compreso,ancora una volta,il non rispetto che c'è in quella casa. Ma tu ti distingui e vai oltre. Se… - marcoTrap2 : @fairyLC2 @selassiesisters @manuel_bortuzzo Stupendi ???? - BeansFrancesca : RT @crisocolla73: Manuel..stanotte hai compreso,ancora una volta,il non rispetto che c'è in quella casa. Ma tu ti distingui e vai oltre. Se… - sarat811 : RT @crisocolla73: Manuel..stanotte hai compreso,ancora una volta,il non rispetto che c'è in quella casa. Ma tu ti distingui e vai oltre. Se… -