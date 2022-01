Infortunio Correa, l’Inter studia il colpo per l’attacco: l’idea (Di domenica 23 gennaio 2022) La chiusura del mercato invernale si fa sempre più vicina, e l’Inter valuta le possibili operazioni di rinforzo della rosa, in vista dei mesi più tortuosi della stagione tra campionato, Champions League e Coppa Italia. In particolare, il fortuito Infortunio di Joaquin Correa, subito mercoledì nella partita contro l’Empoli, spinge la società a cercare una valida alternativa per l’attacco, con la consapevolezza che l’argentino starà lontano dal campo per un periodo non inferiore al mese e mezzo. IL FIDELISSIMO DI INZAGHI Tra i nomi in orbita per il reparto offensivo, spunta quello di un giocatore che il tecnico nerazzurro conosce benissimo, avendolo già allenato durante la sua lunga avventura alla Lazio. Caicedo, Inzaghi, LazioSi tratta di Felipe Caicedo, papabile colpo low cost che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) La chiusura del mercato invernale si fa sempre più vicina, evaluta le possibili operazioni di rinforzo della rosa, in vista dei mesi più tortuosi della stagione tra campionato, Champions League e Coppa Italia. In particolare, il fortuitodi Joaquin, subito mercoledì nella partita contro l’Empoli, spinge la società a cercare una valida alternativa per, con la consapevolezza che l’argentino starà lontano dal campo per un periodo non inferiore al mese e mezzo. IL FIDELISSIMO DI INZAGHI Tra i nomi in orbita per il reparto offensivo, spunta quello di un giocatore che il tecnico nerazzurro conosce benissimo, avendolo già allenato durante la sua lunga avventura alla Lazio. Caicedo, Inzaghi, LazioSi tratta di Felipe Caicedo, papabilelow cost che ...

