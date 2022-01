Infortunio Chiesa: intervento riuscito. I tempi di recupero UFFICIALI (Di domenica 23 gennaio 2022) dell’esterno della Juventus e della Nazionale La Juve he pubblicato un comunicato riguardo l’operazione di Chiesa dopo l’Infortunio. IL COMUNICATO – Federico Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 7 mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) dell’esterno della Juventus e della Nazionale La Juve he pubblicato un comunicato riguardo l’operazione didopo l’. IL COMUNICATO – Federicoquesto pomeriggio è stato sottoposto adchirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente. Idiprevisti sono di circa 7 mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

