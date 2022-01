Francesca Cavallin | “La bulimia è stata infima | uno sportivo mi ha aiutata a guarire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) L’anoressia e laperhanno avuto un preciso inizio: “Il fatto di non avere un seno pronunciato per me è stato un problema, poi sono arrivate le indossatrici che proponevano un modello femminile molto alto e magro. Si è innescata una sorta di sfida con me stessa. Dovevo essere ancora più perfetta. Un po’ perché non mi riconoscevo nel modello mediterraneo di mia madre e mia sorella. Facevo questa dieta assurda e sono dimagrita molto, non tanto da essere ricoverata, però ho avuto dei problemi fisici: capelli diradati e il ciclo l’ho perso per nove mesi“. Così l’attrice ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La voglia di “perfezione” secondo modelli imposti, questo (ma non solo) il meccanismo deleterio alla base dei disturbi del comportamento alimentare che colpiscono tanti ragazzi e ragazze. Per ...