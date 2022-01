Esclusione a sorpresa di Allegri | si ferma il difensore | il motivo

(Di domenica 23 gennaio 2022) I riflettori sono tutti puntati sul big match tra Milan e Juventus, che andrà in scena tra poco meno di un’ora a San Siro, e che di fatto chiuderà la giornata numero 23 della Serie A. Nell’undici titolare schierato da Massimiliano, fa notizia l’di un big in difesa. Si tratta di Matthijs De Ligt, che non compare nella formazione anti-Milan: ad affiancare Giorgio Chiellini, questa sera, ci sarà infatti il numero 24 Daniele Rugani. LE CONDIZIONI Come riporta il giornalista Romeo Agresti, l’delolandese sembra sia dovuta ad un forte attacco di gastroenterite contratto nella notte. Sono esclusi, pertanto, motivi legati a un possibile infortunio o ad una presunta positività al Covid-19. #DeLigt parte dalla panchina in quanto questa notte ...

Milan - Juventus, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Allegri in vista del big match di San Siro.. Sta per alzarsi il sipario su Milan - Juventus , gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno che per i bianconeri potrebbe rappresentare il punto di svolta della ...Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Allegri in vista del big match di San Siro. Esclusione a sorpresa.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo De Ligt in panchina in Milan-Juve: non è scelta tecnica! Il motivo dell'esclusione dal primo minuto dell'olandese Decisione a sorpresa di Massimiliano A ...