Empoli Roma 0-0 LIVE: Zaniolo a colpo sicuro, salva Ismajli (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Empoli e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Castellani, Empoli e Roma si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Empoli Roma 0-0 MOVIOLA 1? Inizia il match del Castellani 5? Avvio molto aggressivo dei giallorossi 8? Bandinelli calcia dalla lunga distanza, facile però per Rui Patricio 19? OCCASIONE Empoli – Schema perfetto su calcio d’angolo, destro improvviso di Bajrami dal dischetto, di poco a lato 22? OCCASIONE Roma – Pronta risposta giallorosso: Zaniolo riceve e calcia da centro area a botta sicura, ma trova ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizia il match del Castellani 5? Avvio molto aggressivo dei giallorossi 8? Bandinelli calcia dalla lunga distanza, facile però per Rui Patricio 19? OCCASIONE– Schema perfetto su calcio d’angolo, destro improvviso di Bajrami dal dischetto, di poco a lato 22? OCCASIONE– Pronta risposta giallorosso:riceve e calcia da centro area a botta sicura, ma trova ...

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - rfutbol : Gol Roma, Empoli 0-1 Roma (min.24) #Empoli #Roma #SerieA - PagineRomaniste : 24' - Fabbri a colloquio con il VAR. Confermato il vantaggio giallorosso dopo alcuni istanti di attesa Empoli-Roma 0-1 #ASRoma #EmpoliRoma - siamo_la_Roma : ?? 24' - GOOOOOL DELLA ROMAAA!!!!! LA SBLOCCA TAMMY!!!!! #EmpoliRoma 0-1 #ASRoma #Abraham - PagineRomaniste : 23' - GOOOOOOOOOL! ROMA IN VANTAGGIO ANCORA UNA VOLTA TAMMY ABRAHAM! Empoli-Roma 0-1 #ASRoma #EmpoliRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Roma In campo Empoli - Roma 0 - 0 LIVE In campo Empoli - Roma 0 - 0 DIRETTA

Roma, Mourinho: 'Zaniolo e Abraham hanno una buona interazione...' Commenta per primo José Mourinho , allenatore della Roma , parla a Dazn prima della partita con l' Empoli : 'Vogliamo vincere entrambe, non siamo qui per giocare per il pareggio e non penso nemmeno loro. Entrambe cercheremo di vincere la partita, sarà ...

LIVE Empoli-Roma 0-0 - Fase di studio tra le squadre Voce Giallo Rossa Serie A, Napoli vince ed è secondo 16.53 Serie A, Napoli vince ed è secondo Il Napoli batte 4-1 la Salernitana e sale al secondo posto alle spalle dell' Inter. Verde decide per lo Spezia il derby ligure con la Sampdoria. H.VERONA-BOLO ...

Calcio, Serie A 2022: Insigne raggiunge Maradona e porta tre punti al Napoli, vince anche lo Spezia La Serie A di calcio 2022 ha vissuto quest'oggi il suo turno numero 23, che si è aperto come di consueto dal lunch match delle 12.30 tra Fiorentina e Cagliari, che ha detto molto di più dell'1-1 con c ...

In campo0 - 0 DIRETTACommenta per primo José Mourinho , allenatore della, parla a Dazn prima della partita con l': 'Vogliamo vincere entrambe, non siamo qui per giocare per il pareggio e non penso nemmeno loro. Entrambe cercheremo di vincere la partita, sarà ...16.53 Serie A, Napoli vince ed è secondo Il Napoli batte 4-1 la Salernitana e sale al secondo posto alle spalle dell' Inter. Verde decide per lo Spezia il derby ligure con la Sampdoria. H.VERONA-BOLO ...La Serie A di calcio 2022 ha vissuto quest'oggi il suo turno numero 23, che si è aperto come di consueto dal lunch match delle 12.30 tra Fiorentina e Cagliari, che ha detto molto di più dell'1-1 con c ...