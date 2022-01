Covid, news. Ricoveri in calo in Italia. Per no vax rischio morte 33 volte più alto. LIVE (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tasso di Ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati è di 31,3 casi ogni 100 mila, circa 40 volte di più rispetto ai vaccinati con booster, e il tasso di mortalitè è 33 volte più alto. Lo rivela l'ultimo Rapporto dell'Iss. Morto un 28enne non vaccinato, arrivato in condizioni critiche all'ospedale di Terracina. Decine di migliaia ieri in piazza in Francia a due giorni dall'entrata in vigore del Green pass rafforzato Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tasso diin terapia intensiva dei non vaccinati è di 31,3 casi ogni 100 mila, circa 40di più rispetto ai vaccinati con booster, e il tasso di mortalitè è 33più. Lo rivela l'ultimo Rapporto dell'Iss. Morto un 28enne non vaccinato, arrivato in condizioni critiche all'ospedale di Terracina. Decine di migliaia ieri in piazza in Francia a due giorni dall'entrata in vigore del Green pass rafforzato

Advertising

repubblica : No Vax, morto di Covid un ragazzo di Terracina: aveva 27 anni. Ha cercato di rifiutare anche le cure [di Clemente P… - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - repubblica : Covid, I dati dell'Iss: rischio morte 33 volte piu' alto per i No Vax. E in terapia intensiva il rapporto e' quaran… - ElVengadorDelF5 : RT @SkyTG24: #Covid19, news. Ricoveri in calo in Italia. Per no vax rischio morte 33 volte più alto. LIVE - SkyTG24 : #Covid19, news. Ricoveri in calo in Italia. Per no vax rischio morte 33 volte più alto. LIVE -