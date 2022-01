CorSport: Napoli, la cooperativa del gol. Centrocampisti e attaccanti a segno 400 volte in azzurro (Di domenica 23 gennaio 2022) Contro la Salernitana Spalletti ritrova il Napoli quasi al completo, fatta eccezione per i tre che sono ancora in Africa: Koulibaly, Anguissa e Ounas. Una corazzata, la definisce il Corriere dello Sport. Tra attaccanti e Centrocampisti un bottino di circa 400 gol in azzurro. “Si chiama Napoli eppure, in realtà, sembra sia la cooperativa del gol”. I numeri: 143 le reti di Mertens, 114 quelli di Insigne, Zielinski è a quota 38, Fabian 20, Elmas 10. E poi ci sono Osimhen, con 19 gol, Lozano a 25, Politano 16 e Petagna con 8 reti. Una marea di gol. E finalmente tornano i dubbi di formazione, con tanti uomini di nuovo a disposizione del tecnico. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Contro la Salernitana Spalletti ritrova ilquasi al completo, fatta eccezione per i tre che sono ancora in Africa: Koulibaly, Anguissa e Ounas. Una corazzata, la definisce il Corriere dello Sport. Traun bottino di circa 400 gol in. “Si chiamaeppure, in realtà, sembra sia ladel gol”. I numeri: 143 le reti di Mertens, 114 quelli di Insigne, Zielinski è a quota 38, Fabian 20, Elmas 10. E poi ci sono Osimhen, con 19 gol, Lozano a 25, Politano 16 e Petagna con 8 reti. Una marea di gol. E finalmente tornano i dubbi di formazione, con tanti uomini di nuovo a disposizione del tecnico. L'articolo ilsta.

