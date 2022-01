C’è Posta per Te, clamoroso colpo di scena tra Carmen e Luigi: è successo dopo la puntata (Di domenica 23 gennaio 2022) A C’è Posta Per Te arrivano i casi più estremi. Quelli sui familiari che non si vedono da tempo per le vicende più delicate sono spesso raccontati, con grande sensibilità, da Maria De Filippi. Stavolta, però, è avvenuto qualcosa di imprevisto. Sabato 22 gennaio il pubblico ha conosciuto Carmen e suo papà Luigi, entrambi di Napoli. Il legame tra padre e figlia si è rotto tempo fa quando Luigi ha divorziato dalla madre di Carmen e non le ha più pagato gli alimenti, almeno in parte, da quanto si è appreso. In studio l’uomo è arrivato insieme alla nuova compagna Nunzia. È stata la figlia di Luigi, Carmen, a chiedere di rivedere il papà. Inizialmente lui non ne ha voluto sapere. “Ciao papà” le prime parole di Carmen, visibilmente e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) A C’èPer Te arrivano i casi più estremi. Quelli sui familiari che non si vedono da tempo per le vicende più delicate sono spesso raccontati, con grande sensibilità, da Maria De Filippi. Stavolta, però, è avvenuto qualcosa di imprevisto. Sabato 22 gennaio il pubblico ha conosciutoe suo papà, entrambi di Napoli. Il legame tra padre e figlia si è rotto tempo fa quandoha divorziato dalla madre die non le ha più pagato gli alimenti, almeno in parte, da quanto si è appreso. In studio l’uomo è arrivato insieme alla nuova compagna Nunzia. È stata la figlia di, a chiedere di rivedere il papà. Inizialmente lui non ne ha voluto sapere. “Ciao papà” le prime parole di, visibilmente e ...

