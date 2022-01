Calendario Serie A calcio oggi: orari partite 23 gennaio, tv, programma, streaming DAZN e Sky (Di domenica 23 gennaio 2022) La Serie A di calcio 2022 è giunta alla sua giornata numero 23, che si completerà quest’oggi, iniziando dal consueto lunch match delle 12.30 tra Cagliari e Bologna, trasmesso da DAZN, ma anche da Sky Sport in co-esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport calcio e Sky Sport 251. Tre le partite delle 15, ovvero Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria e Torino-Sassuolo, tutte su DAZN, così come la trasferta della Roma sul campo dell’Empoli alle 18. A chiudere il quadro sarà dunque la super sfida tra Milan e Juventus alle 20.45, sempre su DAZN. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) LaA di2022 è giunta alla sua giornata numero 23, che si completerà quest’, iniziando dal consueto lunch match delle 12.30 tra Cagliari e Bologna, trasmesso da, ma anche da Sky Sport in co-esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sporte Sky Sport 251. Tre ledelle 15, ovvero Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria e Torino-Sassuolo, tutte su, così come la trasferta della Roma sul campo dell’Empoli alle 18. A chiudere il quadro sarà dunque la super sfida tra Milan e Juventus alle 20.45, sempre su. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando ...

