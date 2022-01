Calciomercato Inter, per il nuovo esterno c’è un problema da risolvere (Di domenica 23 gennaio 2022) Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per rinforzare la rosa dell’Inter. Inzaghi chiede un esterno, ma c’è un problema da risolvere… L’Inter di Simone Inzaghi si gode il primato in classifica generale. La squadra nerazzurra, dopo la vittoria in extremis contro il venezia di Paolo Zanetti ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza, blinda Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 gennaio 2022) Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per rinforzare la rosa dell’. Inzaghi chiede un, ma c’è unda… L’di Simone Inzaghi si gode il primato in classifica generale. La squadra nerazzurra, dopo la vittoria in extremis contro il venezia di Paolo Zanetti ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza, blinda Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - Gazzetta_it : Mercato Inter, spunta #Caicedo in prestito - LeBombeDiVlad : ??? #Inter, serve un attaccante: due le opzioni ?? ?? La partenza di #Satriano e l'infortunio di #Correa spingono i… - serieAnews_com : ?? #Inter, per #Kostic e #Bensebaini non convince la formula dell'affare -