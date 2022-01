Berlusconi non riesce a raggiungere l'uva del Quirinale, la liquida come acerba e batte in ritirata (Di domenica 23 gennaio 2022) come nella favola antica (la volpe e l'uva, ndr) non potendo raggiungere il grappolo d'uva lo liquida come acerbo e batte in ritirata. Una pagina brutta e squallida senza precedenti in questa forma, ... Leggi su globalist (Di domenica 23 gennaio 2022)nella favola antica (la volpe e l'uva, ndr) non potendoil grappolo d'uva loacerbo ein. Una pagina brutta e squallida senza precedenti in questa forma, ...

Advertising

EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - lauraboldrini : Il ritiro di Berlusconi può aprire finalmente la strada a un dialogo serio tra i partiti sul #Quirinale2022. La de… - sebmes : Io no, ma allora neanche Draghi. Berlusconi è sempre Berlusconi, dell’Italia non gliene è mai importato granché. - PenelopeVr46 : RT @PieroSansonetti: Non so se Berlusconi sarebbe stato un buon Presidente della Repubblica. So perché non lo sarà. Perché è scattato il ve… - erreelleci : RT @PieroSansonetti: Non so se Berlusconi sarebbe stato un buon Presidente della Repubblica. So perché non lo sarà. Perché è scattato il ve… -