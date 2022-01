Barone su Vlahovic | «Non abbiamo ricevuto offerte | ma siamo aperti a tutto»

(Di domenica 23 gennaio 2022) Joeè intervenuto per fare il punto della situazione sulla questione: nessuna offerta arrivata sul piatto della Fiorentina Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il dg della Fiorentinaha parlato di Dusan, profilo accostato con sempre più insistenza alla Juventus. Le sue parole.– «Ogni giorno si parla di. Su questo tema la Fiorentina non hanessuna offerta.ma vogliamo chiarezza. Chiarezza dal giocatore e dal suo entourage. La Fiorentina ha un futuro, di un gruppo, una tifoseria e una città che si deve concentrare su questa stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Joe, che ha confermato quello che si era capito da tempo: la richiesta di chiarezza e il fatto che le offerte arrivate fin qui dalla Premier League non convinconoe i suoi agenti , ...La Fiorentina ha tre possibili scelte da fare Tra la Fiorentina eormai c'è aria di rottura. Le recenti dichiarazioni dinon lasciano ben sperare e ora la viola ha tre ipotesi per ...Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari. Le sue parole su Dusan Vlahovic.Il dirigente viola dice però di non aver ricevuto alcuna offerta per il forte attaccante serbo, in scadenza di contratto ...