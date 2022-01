(Di domenica 23 gennaio 2022) . Il messaggio dell’attaccante del Barcellonaancora ai box: lesione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che costringerà il giocatore ad unasuperiore ai 2. Il giovane talento del Barcellona scrive sui social: «Sfortunatamente mi tocca vivere la peggiore parte del calcio, ma non mimai! Grazie per i vostri messaggi di supporto e affetto!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

mundodeportivo : ?? Ansu Fati - CuleSeguidor : Ansu Fati - Clem953 : RT @mundodeportivo: ?? Ansu Fati - mercebh1 : RT @28aOriol: No rendir-se mai, Ansu Fati ?? #ForçaBarça ???? - elsercarlos : @AnsuFachero10 Ansu Fati -

Ultime Notizie dalla rete : Ansu Fati

I blaugrana sono costretti a fare i conti con l'infortunio di, che sarà indisponibile per i prossimi due ...Xavi ne ha parlato in conferenza stampa: 'La sua situazione non cambia nulla con l'infortunio di. Siamo stati già chiari: si sta allenando bene, ma conosce perfettamente la sua situazione. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ansu Fati, 2 mesi di stop: «Non mi arrenderò mai». Il messaggio dell’attaccante del Barcellona Ansu Fati ancora ai box: lesione al tendine prossimale de ...Continua a tenere banco in casa Barcellona il caso Dembélé, con l'esterno francese che ha deciso di non rinnovare il contratto e per questo è stato messo fuori rosa. Xavi, allenatore blaugrana, ne ha ...