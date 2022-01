Amici 21, diciassettesima puntata – Tutti con la maglia del Serale (per ora). Zerbi elimina Rea (Di domenica 23 gennaio 2022) Gerry Scotti - Amici 21 La corsa al Serale per gli allievi di Amici 21 continua e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging della domenica pomeriggio, per seguire la nuova puntata minuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta mercoledì scorso. Amici 21: la diciassettesima puntata minuto per minuto 13.57: Maria De Filippi entra in studio e saluta i professori, che tornano al completo dopo le quarantene delle scorse puntate. Tutti gli allievi sono invitati a consegnare le maglie di Amici. Poi entra la professionista Elena con le maglie del Serale che per ora riguardano i cantanti. La conduttrice chiama anche Albe, la cui sospensione è ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 23 gennaio 2022) Gerry Scotti -21 La corsa alper gli allievi di21 continua e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging della domenica pomeriggio, per seguire la nuovaminuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta mercoledì scorso.21: laminuto per minuto 13.57: Maria De Filippi entra in studio e saluta i professori, che tornano al completo dopo le quarantene delle scorse puntate.gli allievi sono invitati a consegnare le maglie di. Poi entra la professionista Elena con le maglie delche per ora riguardano i cantanti. La conduttrice chiama anche Albe, la cui sospensione è ...

