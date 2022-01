Al via incontro Letta-Conte-Speranza: "Berlusconi era l'ostacolo più grande, centrodestra non ha diritto di prelazione" (Di domenica 23 gennaio 2022) "Il centrodestra non ha diritto di prelazione", dice Federico Fornaro di Leu raggiungendo la sala Berlinguer della Camera dove è iniziato il vertice di centrosinistra sul Quirinale. Presenti il segretario Dem Enrico Letta e le capigruppo di Camera e Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, il leader M5S Giuseppe Conte con il presidente dei deputati Davide Crippa e dei senatori Mariolina Castellone, e il numero uno di Leu Roberto Speranza con i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris. Leggi su lastampa (Di domenica 23 gennaio 2022) "Ilnon hadi", dice Federico Fornaro di Leu raggiungendo la sala Berlinguer della Camera dove è iniziato il vertice di centrosinistra sul Quirinale. Presenti il segretario Dem Enricoe le capigruppo di Camera e Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, il leader M5S Giuseppecon il presidente dei deputati Davide Crippa e dei senatori Mariolina Castellone, e il numero uno di Leu Robertocon i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris.

